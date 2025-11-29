किसान सम्मान निधि के नाम पर विधवा की जमीन का करा लिया इकरारनामा, दो पर मुकदमा दर्ज
गाजीपुर के जंगीपुर में किसान सम्मान निधि के नाम पर एक विधवा महिला की जमीन हड़पने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर समेत दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला को योजना का लालच देकर तहसील ले जाया गया, जहाँ उससे फर्जी एग्रीमेंट करा लिया गया। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर जंगीपुर की एक विधवा महिला को बहला-फुसलाकर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करने वाले हिस्ट्रीशीटर समेत दो आरोपितों के खिलाफ जंगीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उससे दो हजार रुपये दिलाने का झांसा देकर अंगूठा और फोटो लगवाए गए और उसी दिन फर्जी तरीके से एग्रीमेंट करा लिया गया। विरोध करने पर हिस्ट्रीशीटर ने जान से मारने की धमकी भी दी।
जंगीपुर नगर के वार्ड नंबर दो की रहने वाली विधवा किशुनी देवी ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहती थीं। इसी बीच वार्ड नंबर एक निवासी विक्रम उससे लगातार संपर्क में रहने लगा।
सात जून 2023 को उसने महिला को किसान सम्मान निधि दिलाने का लालच देकर तहसील ले गया, जहां पहले से जंगीपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर गुलमुहम्मद उर्फ गुल्लू नट अपने साथियों के साथ मौजूद था।
आरोप है कि योजनाओं का लाभ दिलाने के बहाने महिला से फोटो और अंगूठा लगवाकर उसके नाम की जमीन पर फर्जी एग्रीमेंट तैयार करा लिया गया। कई महीनों तक लाभ न मिलने पर जब महिला को शक हुआ और उसने अधिवक्ता के माध्यम से दस्तावेजों की जांच कराई तो धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।
मामले की शिकायत पर जंगीपुर पुलिस ने विक्रम चौधरी और गुलमुहम्मद उर्फ गुल्लू नट के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है। पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।
