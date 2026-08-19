गाजीपुर में गंगा का जलस्तर चार सेंटीमीटर प्रतिघंटे की दर से बढ़ाव पर, चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचने को आतुर गंगा की लहरें
गाजीपुर में गंगा का जलस्तर पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हुई बरसात के कारण तेजी से बढ़ रहा है, जो अब चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। वर्तमान में ...और पढ़ें
HighLights
गंगा का जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा।
जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब, बाढ़ का खतरा बढ़ा।
निचले इलाकों में फसलें प्रभावित होने की आशंका, चारा संकट।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गंगा की लहरों को पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बरसात का साथ मिला तो जलस्तर में तेजी से इजाफा शुरू हो चुका है। कई क्षेत्रों में गंगा की लहरें उफान पर है तो कुछ जगहों पर चेतावनी बिंंदु तो कहीं पर खतरा बिंंदु के करीब जलस्तर जा पहुंचा है। माना जा रहा है कि बढ़ाव का यही हाल रहा तो बाढ़ का स्तर तटवर्ती लोगों को दुश्वारी देना शुरू कर देगा।
वर्तमान में गंगा का जलस्तर सामान्य जलस्तर (59.906 मीटर) से ऊपर एवं चेतावनी बिंदु से नीचे बह रही है। पिछले कुछ घंटे से जलस्तर चार सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ाव पर है। बढ़ाव की रफ्तार यही रही तो पानी चेतावनी बिंदु के करीब जल्द ही पहुंच जाएगा। इसके साथ ही निचले स्थानों पर खेतों में फसलों पर भी प्रभाव पड़ने के साथ हरे चारे की उपलब्धता पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं।
गंगा का जलस्तर
वर्तमान समय में गंगा का जलस्तर 60.450 मीटर है।
2019 बाढ़ का उच्च जलस्तर 64.530 मीटर l
2021 बाढ़ का उच्च जलस्तर 64.680 मीटर।
2022 बाढ़ का उच्च जलस्तर 64.390 मीटर l
2023 बाढ़ का उच्च जलस्तर 61.700 मीटर।
बाढ़ की स्थिति का मापदंड
सामान्य जलस्तर 59.906 मीटर
निम्न स्तर 62.100 मीटर, चेतावनी बिंदु
मध्य स्तर 63.105 मीटर, खतरा बिंदु
उच्च स्तर 65.220 मीटर
बुधवार को गंगा का जलस्तर सामान्य जलस्तर (59.906 मीटर) से ऊपर एवं चेतावनी बिंदु से नीचे बह रही है। इस समय गंगा का जलस्तर पिछले लगभग कुछ घंटे से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ाव पर है। इसकी वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ तो रहा है लेकिन यही रुख बना रहा तो बाढ़ की स्थिति भी जल्द आ जाएगी।