जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गंगा की लहरों को पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बरसात का साथ मि‍ला तो जलस्‍तर में तेजी से इजाफा शुरू हो चुका है। कई क्षेत्रों में गंगा की लहरें उफान पर है तो कुछ जगहों पर चेतावनी ब‍िंंदु तो कहीं पर खतरा बि‍ंंदु के करीब जलस्‍तर जा पहुंचा है। माना जा रहा है क‍ि बढ़ाव का यही हाल रहा तो बाढ़ का स्‍तर तटवर्ती लोगों को दुश्‍वारी देना शुरू कर देगा।

वर्तमान में गंगा का जलस्तर सामान्य जलस्तर (59.906 मीटर) से ऊपर एवं चेतावनी बिंदु से नीचे बह रही है। पिछले कुछ घंटे से जलस्तर चार सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ाव पर है। बढ़ाव की रफ्तार यही रही तो पानी चेतावनी बिंदु के करीब जल्‍द ही पहुंच जाएगा। इसके साथ ही न‍िचले स्‍थानों पर खेतों में फसलों पर भी प्रभाव पड़ने के साथ हरे चारे की उपलब्धता पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं।

गंगा का जलस्तर

वर्तमान समय में गंगा का जलस्तर 60.450 मीटर है।

2019 बाढ़ का उच्च जलस्तर 64.530 मीटर l

2021 बाढ़ का उच्च जलस्तर 64.680 मीटर।

2022 बाढ़ का उच्च जलस्तर 64.390 मीटर l

2023 बाढ़ का उच्च जलस्तर 61.700 मीटर।