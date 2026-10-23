जागरण संवाददाता, गाजीपुर। वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए शुक्रवार को सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हो गया, जो शाम चार बजे तक चलेगा। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 56,477 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

जिले में मतदान के लिए कुल 19 मतदान केंद्रों पर 70 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 50,283 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 35,090 पुरुष और 15,193 महिलाएं शामिल हैं। इनके लिए 52 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।