गाजीपुर में ट्रेनिंग के दौरान बाउंड्री वॉल तोड़कर धान के खेत में कूदी यूपी-112 की गाड़ी, क्षतिग्रस्त हुआ वाहन

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। बिराईच स्थित तेज सिंह प्रत्यायन चालन परीक्षण केंद्र में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यूपी पुलिस की 112 सेवा की एक पीआरवी (पब्लिक रिस्पांस व्हीकल) प्रशिक्षण के दौरान अनियंत्रित होकर केंद्र की बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए पानी से लबालब धान के खेत में जा कूदी।

पुलिस लाइन के अधिकारी और आरआई राजभूषण यादव की मौजदूगी में पुलिस विभाग की गाड़ी चलवाने का टेस्ट लिया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस दौरान 112 की गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और तेज सिंह प्रत्यायन चालन परीक्षण केंद्र की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए खेत में जा पहुंची।