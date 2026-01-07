Language
    UP Board की परीक्षाओं को लेकर आया अपडेट, 13 जनवरी से होगा प्री-बोर्ड परीक्षा शुरू

    By Shivanand Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 09:52 AM (IST)

    गाजीपुर में 13 जनवरी से 24 जनवरी तक यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं होंगी। इनका उद्देश्य छात्रों की तैयारी का आकलन करना और उन्हें ...और पढ़ें

    विद्यालयों को उपलब्ध कराए जा रहे प्रश्न पत्र। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनपद के माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 13 जनवरी से प्रारंभ होंगी, जो 24 जनवरी तक चलेंगी। इन परीक्षाओं का उद्देश्य आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से छात्रों की तैयारी को परखना और उन्हें वास्तविक परीक्षा के माहौल से परिचित कराना है, ताकि वे अपनी कमजोरियों को पहचान कर समय रहते सुधार कर सकें। कई स्कूलों पर छात्रों की संख्या के सापेक्ष कम प्रश्न पत्र पहुंचे हैं। इस पर उन्हें फोटो कापी करवा कर प्रश्न पत्र वितरित करने का निर्देश दिया गया है।

    माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी संबंधित विद्यालयों को परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा कार्यक्रम, कक्ष आवंटन और समय-सारिणी की जानकारी विद्यालयों द्वारा पहले ही विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दी गई है। परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड से प्राप्त प्रश्न पत्रों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे छात्रों को बोर्ड स्तर के प्रश्नों का अभ्यास मिल सके।

    विद्यालयों में इसको लेकर विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, पुनरावृत्ति और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही माडल प्रश्न पत्रों और पूर्व वर्षों के प्रश्नों के अभ्यास पर भी जोर दिया जा रहा है।

    अभिभावकों से भी अपील की जा रही है कि वे बच्चों को तनावमुक्त वातावरण प्रदान करें और मानसिक रूप से प्रोत्साहित करें। शिक्षाविदों का मानना है कि प्री-बोर्ड परीक्षाएं छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होती हैं और बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

    13 से 24 जनवरी तक चलने वाली प्री-बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यालयों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्यालयों की पूर्व छात्र संख्या के हिसाब से प्रश्न पत्र भेजा जा रहा है। अगर कहीं छात्र अधिक हैं तो प्रश्न पत्र की फोटो कापी करा परीक्षा कराने को कहा गया है।

    - प्रकाश सिंह, डीआइओएस।