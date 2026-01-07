UP Board की परीक्षाओं को लेकर आया अपडेट, 13 जनवरी से होगा प्री-बोर्ड परीक्षा शुरू

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनपद के माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 13 जनवरी से प्रारंभ होंगी, जो 24 जनवरी तक चलेंगी। इन परीक्षाओं का उद्देश्य आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से छात्रों की तैयारी को परखना और उन्हें वास्तविक परीक्षा के माहौल से परिचित कराना है, ताकि वे अपनी कमजोरियों को पहचान कर समय रहते सुधार कर सकें। कई स्कूलों पर छात्रों की संख्या के सापेक्ष कम प्रश्न पत्र पहुंचे हैं। इस पर उन्हें फोटो कापी करवा कर प्रश्न पत्र वितरित करने का निर्देश दिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी संबंधित विद्यालयों को परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा कार्यक्रम, कक्ष आवंटन और समय-सारिणी की जानकारी विद्यालयों द्वारा पहले ही विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दी गई है। परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड से प्राप्त प्रश्न पत्रों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे छात्रों को बोर्ड स्तर के प्रश्नों का अभ्यास मिल सके।