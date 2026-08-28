गाजीपुर में ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, चालक मौके से हुआ फरार

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। बिहार को जोड़ने वाले ताड़ीघाट-बारा नेशनल हाईवे 124सी पर गुरुवार की रात उतरौली इंटर कॉलेज के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की जान चली गई। इस दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया।

नगसर हाल्ट थाना क्षेत्र के अवती गांव के निवासी ये दोनों युवक बाइक पर भदौरा गए थे और देर रात घर लौट रहे थे। जैसे ही वे उतरौली इंटर कॉलेज के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक उछलकर हाईवे पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस के पहुंचने तक ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर भाग चुका था। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब फरार ट्रेलर चालक की तलाश में जुटी है।

यह हादसा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को और अधिक उजागर करता है। स्थानीय निवासियों ने इस मार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की है। सड़क पर बढ़ती तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण ऐसे हादसे आम हो गए हैं। इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल उठाया है कि क्या सड़क पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बढ़ता जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वे इस मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाएं और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करें।