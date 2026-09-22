गाजीपुर में कस्तूरबा विद्यालय से निकलीं दो छात्राएं, वाराणसी कैंट स्टेशन से हुईं बरामद

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के गंगा विशुनपुर छावनी लाइन स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से सोमवार शाम लापता हुईं कक्षा आठ की दोनों नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने वाराणसी कैंट स्टेशन से बरामद कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों सहेली साथ घूमने के लिए विद्यालय से बाहर निकली थीं।

सोमवार शाम करीब 4:50 बजे दोनों विद्यालय का गेट खोलकर बाहर निकल गई थीं। करीब 5:30 बजे कक्षा में हिंदी की प्रश्नोत्तरी के दौरान उनकी अनुपस्थिति का पता चला। विद्यालय प्रशासन ने आसपास तलाश की, लेकिन सुराग नहीं मिलने पर स्वजन को सूचना दी गई। विद्यालय की शिक्षिका अर्चना कुमारी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छात्राओं की तलाश शुरू की थी।