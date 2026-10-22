सूर्यकुमार के पिता अशोक यादव और माता सपना देवी पहुंचे पैतृक गांव, कहा - "जोरदार तरीके से वापसी करेगा सूर्यकुमार यादव"

जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। विश्व विजेता टी ट्वेंटी क्रिकेट कप्तान सूर्यकुमार यादव के माता पिता सूर्या के क्रिकेट टीम में वापसी को लेकर आश्वत है। पूर्व क्रिकेट कप्तान सूर्यकुमार के पिता अशोक यादव और माता सपना देवी इन दिनों अपने पैतृक गांव हथौड़ा आये हुए हैं।

अशोक यादव अपनी मां चनरमा देवी के तबियत खराब होने पर उनका हालचाल लेने आये है। जहां काशी विश्वनाथ धाम सहित मिर्जापुर जिले में माता विंध्यवासिनी की दर्शन पूजन कर अपने परिवार के लिए मंगल की कामना की। रविवार को गहमर स्थित मां कामाख्या का दर्शन पूजन कर सपना देवी ने कहा कि सूर्यकुमार टी ट्वेंटी टीम में जरूर वापसी करेगा और अगला विश्वकप भी भारत ही जीतेगा। इस समय पूरे विश्व में भारतीय टी ट्वेंटी क्रिकेट टीम के आसपास कोई भी टीम नही है।

सूर्य का घने बादलों के ओट में छिपना फिर नए ऊर्जा लेकर निकलना होता रहता है। हमें उम्मीद है सूर्यकुमार के नेतृत्व में एक बार फिर भारत टी ट्वेंटी क्रिकेट का विश्व विजेता बनेगा। शरदीय नवरात्र में सूर्यकुमार और उनकी पत्नी देविशा द्वारा दुबई में एक आलीशान एपार्टमेंट लेने के सवाल पर सूर्यकुमार की मां सपना देवी ने बताया कि अभी बुकिंग की गई है मेरे दुबई पहुंचने के बाद उसे फाइनल किया जाएगा।