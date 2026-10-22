जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। धुआंधार बल्‍लेबाजी के मास्‍टर और टी 20 के रणनीत‍िकार कहे जाने वाले सूर्यकुमार यादव के बारे में इन द‍िनों चर्चा यह है क‍ि उन्‍होंने दुबई में एक आलीशान अपार्टमेंट लि‍या है। इस बाबत उनके पर‍िजन बीते द‍िनों गाजीपुर में अपने पैतृक गांव हथौड़ा आए तो पर‍िवार के साथ ही गांव के लोगों में भी खूब चर्चा रही। इस बाबत मां ने आख‍िरकार स्‍पष्‍ट कर द‍िया है।

वहीं पर‍िवार विश्व विजेता टी 20 क्रिकेट कप्तान सूर्यकुमार यादव की क्रिकेट टीम में वापसी को लेकर आश्वत है। पूर्व क्रिकेट कप्तान सूर्यकुमार के माता प‍िता बीते द‍िनों नवरात्र के आयोजन के साथ सूर्या की दादी की बीमारी की बात जानकर घर आया और पर‍िवार में रहकर समय भी ब‍िताया।

प‍िता अशोक यादव अपनी मां चनरमा देवी के तबियत खराब होने पर उनका हालचाल लेने हथौड़ा गांव आये तो गांव वालों की भीड़ भी उनसे म‍िलने और सूर्या का हालचाल जानने पहुंची। पर‍िवार ने बताया क‍ि काशी विश्वनाथ धाम सहित मीरजापुर में माता विंध्यवासिनी की दर्शन पूजन कर अपने परिवार के लिए मंगल की कामना की गई है।

गहमर स्थित मां कामाख्या का दर्शन पूजन कर मां सपना देवी ने कहा कि सूर्यकुमार टी 20 टीम में जरूर वापसी करेगा और अगला विश्वकप भी भारत ही जीतेगा। इस समय पूरे विश्व में भारतीय टी ट्वेंटी क्रिकेट टीम के आसपास कोई भी टीम नही है।