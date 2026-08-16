सांसद अफजाल अंसारी के बेटियों की छह हेक्टेयर भूमि कुर्की से मुक्त, भूस्वामियों को सुपुर्द की गई
उच्च न्यायालय के आदेश पर गाजीपुर के भांवरकोल में प्रशासन ने सांसद अफजाल अंसारी की बेटियों और पत्नी के नाम कुर्क की गई छह हेक्टेयर भूमि भूस्वामियों को ...और पढ़ें
HighLights
उच्च न्यायालय के आदेश पर छह हेक्टेयर भूमि कुर्की से मुक्त।
सांसद अफजाल अंसारी की बेटियों और पत्नी की संपत्ति शामिल।
गाजीपुर प्रशासन ने वर्ष 2022 में कुर्क की थी जमीन।
जागरण संवाददाता, भांवरकोल (गाजीपुर)। उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को प्रशासन ने माचा मौजा में पूर्व में कुर्क की गई करीब छह हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराकर संबंधित भूस्वामियों के सुपुर्द कर दिया। सांसद अफजाल अंसारी की बेटियों नुसरत नूरिया व मारिया के नाम की भूमि के साथ उनकी पत्नी फरहत अंसारी के नाम दर्ज फार्म हाउस भी शामिल है।
तहसीलदार महेंद्र बहादुर के नेतृत्व में विभागीय लेखपाल पुनीत कुमार राय व पुलिस बल मौके पर पहुंचा। टीम ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वर्ष 2022 में कुर्क की गई भूमि को कुर्की से मुक्त कराते हुए संबंधित भूस्वामियों को सुपुर्द कर दिया।
कार्रवाई के दौरान सांसद अफजाल अंसारी, संबंधित भूस्वामिनी के अलावा राधामोहन यादव, सत्येंद्र सिंह यादव, कपिलदेव ठाकुर के साथ ही प्रशासन की ओर से तहसीलदार महेंद्र बहादुर और लेखपाल पुनीत कुमार राय ने कार्रवाई पूरी कराई।
वर्ष 2022 में हुई थी कुर्की
माचा मौजा स्थित करीब छह हेक्टेयर भूमि वर्ष 2022 में प्रशासन ने कुर्क की थी। कार्रवाई के दौरान इन भूखंडों को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसमें सांसद अफजाल अंसारी की बेटियों नुसरत नूरिया व मारिया के नाम दर्ज भूमि के साथ उनकी पत्नी फरहत अंसारी के नाम का फार्म हाउस भी शामिल था। अब उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने शुक्रवार को उक्त भूमि को कुर्की से मुक्त कराकर संबंधित भूस्वामियों को सुपुर्द कर दिया।