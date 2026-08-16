सांसद अफजाल अंसारी के बेटियों की छह हेक्टेयर भूमि कुर्की से मुक्त, भूस्वामियों को सुपुर्द की गई

जागरण संवाददाता, भांवरकोल (गाजीपुर)। उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को प्रशासन ने माचा मौजा में पूर्व में कुर्क की गई करीब छह हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराकर संबंधित भूस्वामियों के सुपुर्द कर दिया। सांसद अफजाल अंसारी की बेटियों नुसरत नूरिया व मारिया के नाम की भूमि के साथ उनकी पत्नी फरहत अंसारी के नाम दर्ज फार्म हाउस भी शामिल है।

तहसीलदार महेंद्र बहादुर के नेतृत्व में विभागीय लेखपाल पुनीत कुमार राय व पुलिस बल मौके पर पहुंचा। टीम ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वर्ष 2022 में कुर्क की गई भूमि को कुर्की से मुक्त कराते हुए संबंधित भूस्वामियों को सुपुर्द कर दिया।