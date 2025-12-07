SIR in UP: एआआईआर फॉर्म भरने में महिलाओं को हो रही दिक्कत, अधिकारी कर रहे गांव-गांव बैठक

जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य पूर्ण करने के लिए बीएलओ सहित अधिकारी गांव-गांव बैठक कर रहे है। एसआईआर फॉर्म भरने में मतदाताओं संग बीएलओ को भी कई दिक्कतें हो रही है। महिलाओं का कहना है कि फॉर्म भरने में मायके की कागजी जानकारी व मृतक परिवार के सदस्यों संबंधित रिकॉर्ड देने में दिक्कत हो रही है।

सिधौना में एसआइआर प्रक्रिया को लेकर बीडीओ सैदपुर धर्मेंद्र यादव ने महिलाओं को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म भरने में लोग भ्रमित हैं। इस फॉर्म को भरना कोई मुश्किल काम नहीं है। विवाहिता महिलाओं को माता-पिता के अलावा सास-ससुर के साथ भी जोड़कर फॉर्म पूर्ण किया जा सकता है।

पहले कॉलम में जन्म तिथि, दूसरे कॉलम में आधार संख्या वैकल्पिक, तीसरे कॉलम में मोबाइल नम्बर, चौथे कॉलम में पिता या अभिभावक का नाम, पांचवें कालम पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो यह संख्या वोटर आईडी कार्ड के ऊपर लिखी होती है।

छठे नंबर पर माता का नाम और सातवें नंबर पर माता का ईपीआईसी संख्या लिखना होता है जो माता के आधार कार्ड पर लिखा होता है यह आप्शनल है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप इस कॉलम को छोड़ भी सकते हैं।