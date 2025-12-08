गाजीपुर में बेरोजगार युवाओं के लिए 16 दिसंबर से होगी 'सुरक्षा भर्ती', ये है आखिरी तारीख

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिले में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एसआइएस इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में तिथिवार सुरक्षा भर्ती शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर जनपद के सभी विकास खंड मुख्यालयों पर लगाए जाएंगे। उपजिलाधिकारी ने बताया कि भर्ती शिविर ब्लाक मरदह में 16 व 17 दिसंबर, बिरनो में 18 व 19 दिसंबर, सदर में 20 व 21 दिसंबर तथा करंडा ब्लाक में 22 व 23 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डिप्टी कमांडेंट रजनीश कुमार राय व भर्ती प्रभारी राजवीर चौहान ने बताया कि एसआइएस इंडिया लिमिटेड भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो पूरे देश व विदेशों में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के तहत चयनित प्रशिक्षुओं को सिविल डिफेंस के अंतर्गत एनडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके माध्यम से सुरक्षा सैनिक एवं सुपरवाइजर पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि जौनपुर ट्रेनिंग सेंटर पर सुरक्षा सैनिक पद के लिए शारीरिक मापदंड में लंबाई 167.5 सेंटीमीटर, सीना 80-85 सेंटीमीटर, वजन 56 से अधिक व 90 किलो से कम, उम्र 19 से 40 वर्ष तथा योग्यता हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है।