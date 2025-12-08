गाजीपुर में बेरोजगार युवाओं के लिए 16 दिसंबर से होगी 'सुरक्षा भर्ती', ये है आखिरी तारीख
गाजीपुर जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए एसआइएस इंडिया लिमिटेड 16 से 23 दिसंबर तक सुरक्षा भर्ती शिविर आयोजित करेगी। ये शिविर जनपद के सभी विकास खंड मुख् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिले में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एसआइएस इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में तिथिवार सुरक्षा भर्ती शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
यह शिविर जनपद के सभी विकास खंड मुख्यालयों पर लगाए जाएंगे। उपजिलाधिकारी ने बताया कि भर्ती शिविर ब्लाक मरदह में 16 व 17 दिसंबर, बिरनो में 18 व 19 दिसंबर, सदर में 20 व 21 दिसंबर तथा करंडा ब्लाक में 22 व 23 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा।
डिप्टी कमांडेंट रजनीश कुमार राय व भर्ती प्रभारी राजवीर चौहान ने बताया कि एसआइएस इंडिया लिमिटेड भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो पूरे देश व विदेशों में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है।
कंपनी के तहत चयनित प्रशिक्षुओं को सिविल डिफेंस के अंतर्गत एनडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके माध्यम से सुरक्षा सैनिक एवं सुपरवाइजर पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जौनपुर ट्रेनिंग सेंटर पर सुरक्षा सैनिक पद के लिए शारीरिक मापदंड में लंबाई 167.5 सेंटीमीटर, सीना 80-85 सेंटीमीटर, वजन 56 से अधिक व 90 किलो से कम, उम्र 19 से 40 वर्ष तथा योग्यता हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है।
वहीं सुपरवाइजर पद के लिए इंटरमीडिएट पास, लंबाई 170 सेंटीमीटर व उम्र 19 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित तिथियों में संबंधित विकास खंड पर साक्षात्कार के लिए प्रतिभाग कर सकते हैं।
जौनपुर में दिया जाएगा प्रशिक्षण
चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए जौनपुर भेजा जाएगा। एक माह के प्रशिक्षण उपरांत उन्हें बनारस, लखनऊ, प्रसिद्ध होटल, मंदिर, रेलवे, मेट्रो, अस्पताल, काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर सहित अन्य सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में स्थायी तैनाती दी जाएगी। नौकरी के दौरान पीएफ, ईएसआई व ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
