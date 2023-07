गाजीपुर के चंदननगर में गुरुवार को पार्टी की समीक्षा बैठक के बाद ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं लेकिन अभी तक किसी दल से उनका कोई गठबंधन नहीं हुआ है। गठबंधन की घोषणा सात अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित महारैली में करेंगे।

ओमप्रकाश राजभर ने फिलहाल भाजपा के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने फिलहाल भाजपा के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अगर बसपा अध्यक्ष मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार व रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी एक मंच पर आ जाएं तो वह भी उनके साथ खड़े रहेंगे। सात अक्‍टूबर को पटना में करेंगे गठबंधन की घोषणा चंदननगर में गुरुवार को पार्टी की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी दल से उनका कोई गठबंधन नहीं हुआ है। गठबंधन की घोषणा सात अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित महारैली में करेंगे। लोकसभा चुनाव में कम से कम पांच सीटों की रखेंगे दावेदारी: राजभर किसी भी दल से गठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव में वह कम से कम पांच सीटों की दावेदारी रखेंगे। उन्होंने सपा नेता शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उनकी हैसियत होती तो वह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय सपा में नहीं करते।

