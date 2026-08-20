गाजीपुर में गंगा की लहरों ने बढ़ाई चिंता, चेतावनी बिंदु की ओर बढ़ा पानी तो प्रशासन ने बढ़ाई तैयारी

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रहे बढ़ाव ने तटवर्ती इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को गंगा चार सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही थी, जबकि गुरुवार को बढ़ाव की रफ्तार घटकर दो सेंटीमीटर प्रति घंटा हो गई।

इसके बावजूद जलस्तर लगातार चेतावनी बिंदु की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार सुबह 11 बजे गंगा का जलस्तर 61.420 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो चेतावनी बिंदु 62.100 मीटर से महज 0.68 मीटर नीचे है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय हो गया है।

वहीं, तटवर्ती क्षेत्रों के लोग लगातार गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। जलस्तर बढ़ने और हवा तेज होने के कारण गुरुवार को पत्थर घाट पर दिनभर रुक-रुककर कटान होता रहा। नगर के करीब 15 गंगा घाटों की सीढ़ियां भी धीरे-धीरे पानी में डूबने लगी हैं।

गंगा किनारे स्थित खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। गोराबाजार के किसान मुन्ना और बुल्लू ने बताया कि गंगा किनारे मवेशियों के लिए हरा चारा उगाया था, लेकिन खेतों में पानी भरने से चारा प्रभावित हो गया है। किसानों का कहना है कि यदि गंगा इसी तरह बढ़ती रही तो जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

मुहम्मदाबाद, रेवतीपुर, भांवरकोल, करंडा और औड़िहार समेत गंगा किनारे के अन्य इलाकों में भी लोग बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंतित हैं। गंगा का जलस्तर जिस तरह लगातार बढ़ रहा है, उससे लोगों की निगाहें अब इसके आगे के रुख पर टिकी हैं।