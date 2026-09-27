Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

राकेश यादव ने लद्दाख की 20 दुर्गम चोटियों पर फहराया तिरंगा, 23 दिन में रचा कीर्तिमान

By Suryakant Tripathi Edited By: Shivam Yadav
Published: Sun, 27 Sep 2026 10:21 PM (IST)

गाजीपुर के पर्वतारोही राकेश यादव ने कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल के नेतृत्व में लद्दाख की 20 अनारोही चोटियों पर 23 दिन में चढ़ाई कर इतिहास रचा।

खानपुर: लद्दाख की चोटी पर तिरंगा फहराते राकेश यादव।

खानपुर: लद्दाख की चोटी पर तिरंगा फहराते राकेश यादव।

HighLights

  1. राकेश यादव ने लद्दाख की 20 अनारोही चोटियां फतह कीं।

  2. कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल ने अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।

  3. राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थान की यह तीसरी विश्वस्तरीय उपलब्धि है।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिले के पर्वतारोही राकेश यादव ने लद्दाख के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने वाली उपलब्धि हासिल की है। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान की टीम ने महज 23 दिनों में 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 20 ऐसी चोटियों पर पहली बार चढ़ाई की जहां इससे पहले किसी पर्वतारोही के पहुंचने का रिकार्ड नहीं था। इस ऐतिहासिक अभियान में गाजीपुर के राकेश यादव भी टीम के सदस्य रहे।

अभियान का नेतृत्व संस्थान के निदेशक कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल ने किया। टीम ने लद्दाख के बेहद कठिन और दुर्गम इलाकों में अभियान चलाया। कम तापमान, कठिन मौसम, अधिक ऊंचाई और जोखिम भरे पर्वतीय रास्तों के बीच पर्वतारोहियों ने लगातार प्रयास करते हुए 20 अनारोही चोटियों पर सफलता हासिल की।

dfjdf

महज 23 दिनों में इतनी अधिक ऊंचाई वाली 20 चोटियों पर पहली बार चढ़ाई इस अभियान की प्रमुख उपलब्धि रही। संस्थान के अनुसार यह उसकी लगातार तीसरी विश्वस्तरीय उपलब्धि है जिसे तीन वर्षों में हासिल किया गया है। अभियान में राकेश यादव की भागीदारी गाजीपुर के लिए भी गौरव का विषय है।

कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में उन्होंने टीम के साथ अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उनकी इस उपलब्धि से जिले के युवाओं में पर्वतारोहण और साहसिक खेलों के प्रति रुचि बढ़ने की उम्मीद है। लद्दाख की इन दुर्गम चोटियों पर पहली बार चढ़ाई करने वाले अभियान में गाजीपुर की भागीदारी जिले के लिए विशेष उपलब्धि बन गई है।

यह भी पढ़ें- नेपाल के मनास्लु के कैंप में हिमस्खलन, भारतवंशी पर्वतारोही ध्रुव ज्योति गुहा और गाइड की मौत

यह भी पढ़ें- ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन में मारे गए अमेरिकी पर्वतारोही का मिला शव