बच्छलपुर-रामपुर गंगा तट पर पीपा पुल निर्माण शुरू, एप्रोच मार्ग दुरुस्त होने पर बहाल होगा आवागमन

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। इलाके के बच्छलपुर–रामपुर गंगा तट पर आवागमन के लिए पीपा पुल निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। पीपा बिछाने का काम तेजी से चल रहा है और अगर गति इसी तरह बनी रही तो एक-दो दिनों में गंगा की लहरों पर पीपा जोड़ने का कार्य पूरा हो जाएगा।

मगर जब तक बच्छलपुर तट की ओर क्षतिग्रस्त एप्रोच मार्ग का निर्माण पूरा नहीं किया जाता, तब तक पुल से लोगों का आवागमन केवल पैदल ही संभव हो सकेगा। पुल के चालू होने से आसपास के गांवों के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। फिलहाल लोगों को गंगा पार जाने के लिए करीब 40 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। करीब दो दशक पूर्व शासन की ओर से तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री कुसुम राय के प्रयास से बच्छलपुर–रामपुर गंगा तट पर पीपा पुल का निर्माण कराया गया था। शासनादेश के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर से पुल को आवागमन के लिए शुरू करना और 15 जून से बरसात को देखते हुए इसे हटाना अनिवार्य है।

इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग ने 15 जून को पुल को हटवा दिया था। इस वर्ष नवंबर के अंतिम सप्ताह में दोबारा निर्माण कार्य शुरू हुआ और अब पीपा जोड़ने का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पीपा पुल के निर्माण में देरी होने से गंगा पार रामपुर, नरायनपुर, रेवतीपुर होते हुए जमानिया, दिलदारनगर, भदौरा और सीमावर्ती बिहार तक जाने वाले लोगों को गाजीपुर घाट स्थित हमीद सेतु पक्का पुल के रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे न केवल 40 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, बल्कि समय और ईंधन की भी भारी बर्बादी हो रही है।