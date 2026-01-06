पटना से आजमगढ़ के बीच तेल भंडारण की तलाश में जुटी ओएनजीसी, शुरू किया गया सर्वे
ओएनजीसी ने पटना से आजमगढ़ के बीच तेल भंडारण की खोज के लिए जमीनी सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। पहले हवाई सर्वेक्षण के बाद अब गाजीपुर के लोचाइन और मांचा गा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भांवरकोल (गाजीपुर)। ओएनजीसी (ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड) ने तेल भंडारण की खोच के लिए सर्वे शुरू किया है। पहले पटना से आजमगढ़ तक हवाई सर्वेक्षण के बाद अब जमीनी सर्वे किया जा रहा है।
क्षेत्र में खनिज तेल की संभावनाओं के दृष्टिगत पटना से आजमगढ़ के मध्य किए जा रहे सर्वे कार्य के क्रम में ओएनजीसी की टीम के कर्मचारियों ने गांव लोचाइन और मांचा के मध्य सिवान में सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। सर्वे कार्य में लगे कर्मी ने बताया कि हवाई सर्वे के बाद ओएनजीसी ने अब जमीनी सर्वे का कार्य शुरू कराया है।
इस कार्य में उपकरण के साथ दो - दो कर्मियों की दो टीमें लगाई गई हैं। दोनों टीमें प्रतिदिन चार या पांच किलोमीटर तक जमीन की जांच कर रही है। ताकि पता चल सके कि यहां तेल भंडारण है या नहीं। इसके पूर्व पटना से आजमगढ़ तक हवाई सर्वे हो चुका है। पुनः सर्वे टीम आजमगढ़ से सर्वे का कार्य करते हुए पटना की ओर आगे बढ़ रही है।
टीम सदस्यों ने बताया कि गाइड लाइन के अनुसार कार्य करते हुए दो लाइनों में से एक लाइन सर्वे हो चुकी है। अब दूसरी लाइन की सर्वे करते हुए हम टीम के सदस्य आजमगढ़ से पटना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टीम में सोनू गौतम, पर्वत सिंह उर्फ मामा, सुभाष एवं रोहित रहे ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।