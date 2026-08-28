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ओमप्रकाश राजभर ने की घोषणा - 'जहूराबाद से ही उतरेंगे चुनाव मैदान में', अखिलेश-शिवपाल को भी दे दी खुली चुनौती

By Shivanand Rai Edited By: Abhishek sharma
Updated: Fri, 28 Aug 2026 02:38 PM (IST)

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आगामी विधानसभा चुनाव में जहूराबाद से ही चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने ...और पढ़ें

ओमप्रकाश राजभर जहूराबाद से लड़ेंगे चुनाव अखिलेश शिवपाल को दी चुनौती।

ओमप्रकाश राजभर जहूराबाद से लड़ेंगे चुनाव अखिलेश शिवपाल को दी चुनौती।

HighLights

  1. राजभर ने जहूराबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान किया।

  2. अखिलेश-शिवपाल को जहूराबाद से लड़ने की चुनौती दी।

  3. राजभर वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। पंचायती राज मंत्री एवं सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि वह जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब आजमगढ़ से उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। 

उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहूराबाद की जनता की बदौलत ही आज उन्हें देशभर में पहचान मिली है, इसलिए वह इस क्षेत्र और यहां के लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। राजभर ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को भी चुनावी चुनौती देते हुए कहा कि दोनों नेता जहूराबाद से आकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ लें, लेकिन जीत उन्हीं की होगी। उन्होंने दावा किया कि जनता का भरोसा और समर्थन उनके साथ है और आगामी चुनाव में भी वह अपनी जीत दर्ज करेंगे।

ओमप्रकाश राजभर वर्तमान में प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। उनके आजमगढ़ या किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन उनके इस बयान के बाद साफ हो गया है कि वह एक बार फिर अपनी परंपरागत सीट जहूराबाद से ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वाराणसी में दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने जहूराबाद सीट से ही चुनाव लड़ने की पक्की मुहर लगा दी।

ओमप्रकाश राजभर का जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र से पुराना राजनीतिक रिश्ता रहा है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। मंत्री भी रहे। दोबारा भाजपा से अलग हो गए थे। इसके बाद वर्ष 2022 के विस चुनाव में सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हुए उन्होंने दोबारा जहूराबाद से जीत दर्ज की।

हालांकि बाद में सपा से अलग होकर वह फिर भाजपा के साथ आ गए और प्रदेश सरकार में मंत्री बने। लोकसभा चुनाव भी भाजपा गठबंधन के साथ लड़ा। अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनके बयान ने जहूराबाद की सियासत को फिर गर्म कर दिया है। राजभर ने साफ कर दिया है कि उनकी राजनीतिक लड़ाई का मैदान जहूराबाद ही रहेगा और यहां किसी भी बड़े नेता के चुनाव लड़ने की चुनौती को वह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।