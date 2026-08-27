गाजीपुर में चहारदीवारी के नाम पर 2.93 लाख के दुरुपयोग की पुष्टि, प्रधान-सचिव और इंजीनियर पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बहरियाबाद (गाजीपुर)। इब्राहिमपुर ग्राम पंचायत के भभौरा प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण के नाम पर दो स्तरों से धनराशि खर्च किए जाने के मामले में जांच के बाद 2.93 लाख रुपये के दुरुपयोग की पुष्टि हुई है। दैनिक जागरण में 14 जून को 'क्षेत्र पंचायत से बनी चहारदीवारी, ग्राम पंचायत को भी कर दिया भुगतान' और 14 जून को 'भ्रष्टाचार की दीवार पर पर्दा डालने की साजिश' शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित खबर का असर हुआ।

समाचार पढ़ने के बाद एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने सीडीओ से फोन पर बात कर मामले की जांच कराने को कहा। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने पूर्व ग्राम प्रधान/प्रशासक पन्नालाल को पद से हटाने तथा ग्राम पंचायत सचिव विजय नारायण यादव और कंसल्टिंग इंजीनियर सौरभ कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ धनराशि की वसूली का आदेश जारी किया है।

जांच में सामने आया कि प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमपुर में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए ग्राम पंचायत की ओर से प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति दी गई थी। प्राक्कलन में भी केवल बाउंड्रीवाल निर्माण का उल्लेख था। इसके बावजूद अभिलेखों और माप पुस्तिका की जांच में बाउंड्रीवाल के साथ इंटरलाकिंग कार्य का भी प्रावधान और भुगतान पाया गया। जांच अधिकारी ने इसे स्वीकृत कार्य के विपरीत माना।

ग्राम पंचायत सचिव ने अपने स्पष्टीकरण में तर्क दिया कि आईडी में त्रुटिवश इंटरलाकिंग कार्य का अंकन नहीं हो सका। जांच में यह तर्क स्वीकार नहीं किया गया। वहीं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का स्पष्टीकरण ग्राह्य माना गया। जांच के अनुसार इंटरलाकिंग कार्य पर 2,13,029 रुपये और बाउंड्रीवाल निर्माण पर 80,000 रुपये खर्च दर्शाया गया। इस प्रकार कुल 2,93,029 रुपये के दुरुपयोग की पुष्टि हुई।

जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत सचिव, कंसल्टिंग इंजीनियर और ग्राम प्रधान/प्रशासक को इसके लिए दोषी माना गया है। आदेश के तहत दुरुपयोग की धनराशि का एक-तिहाई हिस्सा, 97,676 रुपये, एकमुश्त वसूल किया जाना है। साथ ही सचिव और कंसल्टिंग इंजीनियर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व ग्राम प्रधान/प्रशासक को पद से हटाने का भी आदेश दिया गया है। जांच के क्रम में 15 जुलाई को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), ग्राम पंचायत सचिव, कंसल्टिंग इंजीनियर और पूर्व ग्राम प्रधान/प्रशासक को आरोपित किया गया था। सौरभ कुमार को छोड़कर सभी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था।