आजमगढ़ राजमार्ग 67 पर गाजीपुर में गिरा विशाल बरगद का पेड़, कई घंटों तक आवागमन रहा ठप

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गाजीपुर-दुल्लहपुर-आजमगढ़ स्टेट हाईवे-67 पर चुरामनपुर झोरिया गांव के पास आंधी और बारिश के कारण एक विशाल बरगद का पेड़ सड़क और एक मकान पर गिर पड़ा। इस घटना में लल्लन चौहान का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। संयोग से, परिवार के सदस्य उस समय गांव के बीच स्थित दूसरे मकान में थे, अन्यथा यह एक बड़ा हादसा बन सकता था।

इस घटना के कारण हाईवे पर ढाई घंटे तक भारी वाहनों का आवागमन ठप रहा। हालांकि, छोटे वाहनों को हमीद मार्ग-चुरामनपुर बाइपास के माध्यम से निकाला गया। इसके अलावा, क्षेत्र में कई अन्य पेड़ भी गिरने की सूचना मिली है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

स्थानीय प्रशासन ने घटना की जानकारी मिलते ही राहत कार्य शुरू कर दिया है। पेड़ को हटाने के लिए मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है ताकि यातायात को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, खासकर जब मौसम खराब होता है।

गौरतलब है कि बरगद के पेड़ की विशालता और उसकी जड़ों की गहराई उसे स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन जब तेज आंधी और बारिश होती है, तो ऐसे पेड़ भी गिर सकते हैं। इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर किया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ऐसे बड़े पेड़ हैं।