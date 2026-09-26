आजमगढ़ राजमार्ग 67 पर गाजीपुर में गिरा विशाल बरगद का पेड़, कई घंटों तक आवागमन रहा ठप
गाजीपुर-दुल्लहपुर-आजमगढ़ स्टेट हाईवे-67 पर आंधी-बारिश से एक विशाल बरगद का पेड़ गिर गया, जिससे लल्लन चौहान का मकान क्षतिग्रस्त हो ...और पढ़ें
HighLights
गाजीपुर में आंधी-बारिश से हाईवे-67 पर बरगद का पेड़ गिरा।
पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त, हाईवे पर ढाई घंटे यातायात बाधित।
स्थानीय लोगों ने पेड़ों की नियमित जांच व कटाई की मांग की।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गाजीपुर-दुल्लहपुर-आजमगढ़ स्टेट हाईवे-67 पर चुरामनपुर झोरिया गांव के पास आंधी और बारिश के कारण एक विशाल बरगद का पेड़ सड़क और एक मकान पर गिर पड़ा। इस घटना में लल्लन चौहान का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। संयोग से, परिवार के सदस्य उस समय गांव के बीच स्थित दूसरे मकान में थे, अन्यथा यह एक बड़ा हादसा बन सकता था।
इस घटना के कारण हाईवे पर ढाई घंटे तक भारी वाहनों का आवागमन ठप रहा। हालांकि, छोटे वाहनों को हमीद मार्ग-चुरामनपुर बाइपास के माध्यम से निकाला गया। इसके अलावा, क्षेत्र में कई अन्य पेड़ भी गिरने की सूचना मिली है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है।
स्थानीय प्रशासन ने घटना की जानकारी मिलते ही राहत कार्य शुरू कर दिया है। पेड़ को हटाने के लिए मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है ताकि यातायात को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, खासकर जब मौसम खराब होता है।
गौरतलब है कि बरगद के पेड़ की विशालता और उसकी जड़ों की गहराई उसे स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन जब तेज आंधी और बारिश होती है, तो ऐसे पेड़ भी गिर सकते हैं। इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर किया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ऐसे बड़े पेड़ हैं।
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि वे गिरने वाले पेड़ों की नियमित जांच करें और आवश्यकतानुसार कटाई करें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
इस घटना ने यह भी दिखाया है कि मौसम की अनिश्चितता के कारण किस प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। लोगों को सतर्क रहने और मौसम की स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
आशा है कि प्रशासन इस घटना से सीख लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगा। स्थानीय लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, और इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।
इस प्रकार की घटनाएं न केवल व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुँचाती हैं, बल्कि सार्वजनिक परिवहन और यातायात को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए, सभी संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए।इस घटना के बाद, स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है, और वे प्रशासन से उचित कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं।