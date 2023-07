Mafia Mukhtar पर कसता जा रहा है शिकंजा, वाराणसी स्थित अंसारी परिवार के होटल को कराया गया बंद

Mafia Mukhtar Ansari माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है गुरुवार को अंसारी परिवार के होटल मिड टाउन को बंद करा दिया गया। इसके अलावा उसके करीबी गोरा राय की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में तेजी देखने को मिली है।

मुख्तार अंसारी परिवार (File Photo)। Jagran News

जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) : मुख्तार अंसारी परिवार पर शासन का शिकंजा निरंतर कसता ही जा रहा है। अंसारी परिवार के नगर के यूसुफपुर बाजार में स्थित होटल मिड टाउन पर गुरुवार को नोटिस चस्पा कर जिला प्रशासन ने उसे बंद करा दिया। उपजिलाधिकारी भारत भार्गव के नेतृत्व में नगर पालिका व पुलिस विभाग की टीम होटल मिड टाउन पर पहुंचकर मुख्य गेट पर नोटिस चस्पा कर होटल को बंद करा दिया। बीते एक जुलाई को विभिन्न विभागों की टीम ने होटल की जांच की तो पाया कि यहां विद्युत व अग्नि से सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जीएसटी का पंजीकरण भी समाप्त हो चुका है। उपजिलाधिकारी से प्राप्त आख्या के आधार पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बीरेंद्र कुमार राव ने होटल प्रबंधक को नोटिस जारी कर कहा कि जब तक इन विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर उसे प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक होटल का संचालन आबादी के बीच संभव नहीं है। इसके बाद होटल को बंद कर दिया गया। श्रमिक हत्याकांड में मुख्तार पेश, छठे की गवाही पूरी श्रमिक हत्याकांड के बाद लगे गैंगस्टर के मुकदमे में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। मुकदमे में चार्जशीट के छठे गवाह सब इंस्पेक्टर सवींद्र राय की गवाही पूरी हुई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 20 जुलाई तय की है। करीबी गोरा राय पर भी कार्रवाई मुख्तार अंसारी के करीबी तमलपुरा गांव के उमेश राय उर्फ गोरा राय का अहिरौली स्थित व्यावसायिक कटरा गुरुवार को पुलिस ने कुर्क कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक बलवंत चौधरी के नेतृत्व में अहिरौली पहुंची पुलिस टीम ने 804.45 वर्ग मीटर भूमि पर बने गोरा राय के कटरे को कुर्क किया। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र राय ने बताया कि यह संपत्ति गोरा राय ने आपराधिक कृत्य से धन अर्जित कर बनाई है। जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। बताया कि इस व्यावसायिक भवन की कीमत एक करोड़ 31 लाख 39 हजार रुपये है।

Edited By: Nitesh Srivastava