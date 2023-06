ड्यूटी के दौरान जवान की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने बेस अस्पताल में भर्ती कराया था। दो दिन पूर्व अस्पताल में अंतिम सांस ली। जवान का अंतिम संस्कार जमानियां गंगा घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। पिता राजबरन साहू ने मुखाग्नि दी। बेटे को अंतिम विदाई देते समय उनकी आखें नम हो गईं।

सीआरपीएफ जवान अजय साहू की फाइल फोटो।

रेवतीपुर (गाजीपुर), संवाद सूत्र। जम्मू-कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ जवान असांव निवासी अजय साहू की बीमारी से मौत हो गई। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही पत्नी नीतू साहू, माता इकबाली साहू सहित अन्य स्वजन लिपट पड़े। लाल को अंतिम विदाई के मौके पर ग्रामीणों की आखें भर आईं। पार्थिव शरीर लेकर आए सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जय सिंह व जवानों ने पुष्प चक्र अर्पित करने के साथ ही सशस्त्र सलामी दी। ड्यूटी के दौरान अचानक खराब हुई थी तबीयत कुछ दिनों पूर्व ड्यूटी के दौरान जवान की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने बेस अस्पताल में भर्ती कराया था। दो दिन पूर्व अस्पताल में अंतिम सांस ली। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने स्वजन को इसकी जानकारी दी थी। जवान का अंतिम संस्कार जमानियां गंगा घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। पिता राजबरन साहू ने मुखाग्नि दी। बेटे को अंतिम विदाई देते समय उनकी आखें नम हो गईं। 'भारत माती की जय' के लगे नारे इससे पहले जवान की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल रहे, जो अजय साहू अमर रहे व भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। वह 2004 में भर्ती हुए थे। उनकी शादी 2008 में बिहार के बक्सर के राजपुर निवासी नीतू साहू के साथ हुई थी। उनकी 13 वर्ष की पुत्री स्वाति और पांच साल का पुत्र रवि है।

