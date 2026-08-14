कटरा गैंग के सरगना एक लाख के इनामी शंकर पांडेय की चल संपत्ति कुर्क, अंशुमान हत्याकांड में फरार

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विनीत राय हत्याकांड के मुख्य आरोपित और कटरा गैंग के सरगना एक लाख रुपये के इनामी बदमाश शंकर पांडेय की उतरौली निवासी अंशुमान सिंह हत्याकांड में चल संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली। न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की।

पुलिस टीम भारी फोर्स के साथ आरोपित के घर पहुंची और ताला तोड़कर अंदर रखी चल संपत्ति को जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति में सोफा, आलमारी, टीवी, बर्तन समेत घर में रखी अन्य चल वस्तुएं शामिल हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 10 हजार रुपये बताई गई है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घर में मौजूद चल संपत्ति की सूची तैयार कर उसे अपने कब्जे में लिया। इस दौरान उपनिरीक्षक शिवाकांत मिश्रा, राममिलन समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस की इस कार्रवाई से आसपास के लोगों में भी हलचल रही।

छह साल पहले कटरा गैंग के शंकर पांडेय ने की थी अंशुमान सिंह की हत्या अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने उतरौली के अंशुमान सिंह हत्याकांड में कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अंशुमान सिंह की तीन मार्च 2020 में कटरा गैंग के सदस्यों ने शहर के सकलेनाबाद में चाकू मारकर सरेआम हत्या कर दी थी। इसमें भी गैंग का सरगना शंकर पांडेय आरोपित है।

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विनीत हत्याकांड में सात पर कसा शिकंजा, एक लाख के इनामी तीन फरार बिंदू होटल के मालिक आलोक राय के पुत्र विनीत राय की होटल के गेट पर गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस का लगातार शिंकजा कसती जा रही है। 29 मई की रात हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने अब तक छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नामजद एक लाख रुपये के इनामी कमलेश बिंद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है।