गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन पर कामायनी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, मुंबई जाने वाले यात्रियों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, करीमुद्दीनपुर (गाजीपुर)। क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग सोमवार को पूरी हो गई। लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बलिया कामायनी एक्सप्रेस 11071/11072 का करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव शुरू हो गया।

ठहराव के शुभारंभ सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस ट्रेन के ठहराव से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।

भाजपा से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, बलिया से सपा सांसद सनातन पांडेय, भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय ने कामायनी एक्सप्रेस के ठहराव को क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सुबह से ही स्टेशन परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही लोगों ने तालियों और जयघोष के साथ उसका स्वागत किया।

स्थानीय नागरिकों ने लोको पायलट और गार्ड का माल्यार्पण कर मिठाई खिलाई तथा उनका अभिनंदन किया। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि वाराणसी-बलिया-छपरा रेल मागर् के करीमुद्दीनपुर स्टेशन पर कामायनी एक्सप्रेस का ठहराव केवल ट्रेन का ठहराव नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता के वर्षों पुराने संघर्ष और जनभावनाओं की जीत है।

जनपद के मुहम्मदाबाद, जहूराबाद और आसपास के सैकड़ों गांवों के लोगों को मुंबई समेत देश के अन्य महानगरों तक आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। सरकार आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र के विकास से जुड़े अन्य कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

ठहराव के लिए प्रयासरत रहे राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर ने कहा कि कामायनी एक्सप्रेस के ठहराव से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों तथा मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले हजारों प्रवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। अब यात्रियों को इस ट्रेन को पकड़ने के लिए दूसरे स्टेशनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

इस अवसर पर पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा, विनोद राय गुड्डू, संतोष राय गुड्डू, आनंद राय मुन्ना, श्यामराज तिवारी, कृष्णानंद राय, दीपक स्वर्णकार, इंद्रजीत राय, अपर रेल मंडल प्रबंधक अशोक कुमार वर्मा, मुख्य प्रचार निरीक्षक हिमांशु राव आदि लोग मौजूद रहे।

एडीआरएम को सौंपा पत्रक भाजपा बाराचंवर मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपर रेल मंडल प्रबंधक एके वर्मा को 11 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। इसमें कोरोना काल से पूर्व संचालित सभी पैसेंजर ट्रेनों को पुनः चलाने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस का ठहराव, प्लेटफॉर्म पर बने फुटओवर ब्रिज पर सीढ़ियों का निर्माण कराने, पीआरएस आरक्षण केंद्र शुरू करने की मांग की गई।