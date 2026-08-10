गाजीपुर में मार्कंडेय महादेव जा रहे तीन दोस्तों की बाइक ट्रक से भिड़ी, दो की मौत, एक की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन हाईवे पर औड़िहार गांव के पास रविवार की मध्य रात के बाद हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों जलाभिषेक के लिए मार्कण्डेय महादेव जा रहे थे।

खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी गांव निवासी लालू यादव (25) पुत्र संजय यादव, आकाश यादव (25) पुत्र सुनील यादव तथा राजू यादव (27) पुत्र फूलचंद यादव एक ही बाइक से मार्कंडेय महादेव धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। औड़िहार के पास फोरलेन हाईवे पर टर्न लेते समय उनकी बाइक सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस से तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद राजू यादव और आकाश यादव को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल लालू यादव की प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे वाराणसी के उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया।



गर्भवती पत्नी को छोड़ गया आकाश

मृतक आकाश यादव तीन भाई और तीन बहनों में सबसे छोटा था। बड़े भाई संतोष यादव और मकनू यादव हैं। आकाश की शादी करीब तीन वर्ष पहले आरती से हुई थी। उसकी पत्नी गर्भवती है और कुछ माह बाद प्रसव होना है। आकाश खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।



10 दिन पहले बना थी बेटी का पिता

खबरें और भी





