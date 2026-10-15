जागरण संवाददाता, गाजीपुर। ज‍िले में नायकडीह निवासी निजी चिकित्सक विजय कुमार दुबे (38) की कुछ द‍िनों पूर्व पागल कुत्ते के काटने के बाद रेबीज संक्रमण से गुरुवार की सुबह मौत हो गई। पर‍िजनों ने बताया क‍ि कुत्‍ता काटने के बाद उनका इलाज भी हुआ लेक‍िन बच नहीं सके और सुबह निधन हो गया।

वहीं पर‍िजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया, जबक‍ि क्षेत्र में चि‍कित्‍सक की रेबीज के संक्रमण से मौत के बाद लोगों के बीच मातम की स्‍थ‍ित‍ि है। पर‍िजनों के अनुसार पर्याप्‍त इलाज कुत्‍ते के काटने के बाद कराया गया था लेक‍ि‍न बचाया नहीं जा सका। उनमें रेबीज संक्रमण के लक्षण आने के बाद से ही पर‍िजनों की च‍िंंता बढ़ गई थी।