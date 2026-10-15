जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। करीब डेढ़ सौ वर्ष पहले गिरमिटिया मजदूरी करने खानपुर से सूरीनाम गए रामनन्दन लाल के वंशज अपनी जड़ों को ढूंढते हुए मंगलवार को खानपुर पहुचे थे। चंचल लाल श्रीवास्तव ने बताया कि सूरीनाम से आये मोहनलाल और शारदा प्रसाद ने अपने पूर्वजों की पहचान और खानदान चिन्हित करने के लिए पिताजी महेन्द्रलाल श्रीवास्तव का डीएनए सेंपल लिया।

जिससे छह पीढ़ी पूर्व के पुर्वजों को वर्तमान पीढ़ी के साथ रक्त संबंध के माध्यम से जोड़ा जा सके। महेन्द्रलाल श्रीवास्तव ने बताया कि वर्षों पहले रामनन्दन के पौत्र रघुनन्दन और हरिनंदन हुए। जिनमें हरिनंदन का परिवार सूरीनाम चला गया। वर्षों बाद अपनी जड़ें तलाशते हुए उनके वंशज मंगलवार को खानपुर आये। जहां अपने परिवार के साथ सटीक संबंधों की जोड़ने के लिए वैज्ञानिक विधि से जानकारी जुटाने में लग गए है।

इसके पहले कई बार सूरीनाम से सन्देश आते थे जिसे हमलोग सुन कर अनसुना कर देते थे। जब मोहनलाल के वंशावली से कुछ लोग अपनी जड़ें तलाशते घर आये तो उनसे मिलकर अच्छा लगा। करीब दो घंटे तक खानपुर गांव और बाजार के विषय में जानकारी लेने के बाद मौसमी खेती और जलवायु की जानकारी ली।

चंचल लाल ने बताया कि मोहनलाल अपने साथ अपनी बेटी और दामाद के साथ खानपुर स्थित घर आकर बेसन की लड्डू और चाय पीने के बाद डीएनए के लिए रक्त का नमूना लिया। मोहनलाल को सूरीनाम विदेश मंत्रालय में भारतवर्ष के उत्तरप्रदेश में गाजीपुर का जिक्र आते ही उन लोगों की उत्सुकता बढ़ गयी थी। सैदपुर तहसील के पास खानपुर से उनके पूर्वजों के आने की जानकारी मिली थी।