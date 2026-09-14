जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मुहम्मदाबाद इलाके के हरिवल्लमपुर गांव की युवती प्रेमी से शादी की मांग को लेकर सोमवार को एन एच 31 स्थित गांव के पास सड़क किनारे टावर पर चढ़ गई। युवती के टावर पर चढ़ने की जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्राम प्रधान आदि के सहयोग से युवती से मोबाइल से बात कर उसे मनाकर टावर से नीचे उतारा। पुलिस युवती को कोतवाली ले गई। इस दौरान एन एच पर भीड़ होने से भारी वाहनों का आवागमन ठप रहा।

गांव की युवती का चकटरफिया गांव के मनजीत चौधरी पुत्र नंदलाल चौधरी से प्रेम संबंध है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब तीन चार साल से रिश्ता चल रहा था। युवती मनजीत से शादी करना चाहती है। आरोप है कि मनजीत शादी की बात कह युवती को पिछले वर्ष अपने साथ बेंगलुरू लेकर चला गया था, बाद में अपने परिवार के दबाव में आकर शादी से इनकार कर दिया था।

जिसमें लड़की के तहरीर पर पुलिस ने करीब 6 माह पूर्व युवक मनजीत के खिलाफ मामला पंजीकृत कर जेल भेज दी थी। जिसके बाद करीब दो माह पूर्व वह जमानत पर बाहर आया था। लड़की का आरोप है कि जेल में रहने के दौरान मनजीत के शादी की बात कहने पर उसके बयान के बाद वह बाहर आया, लेकिन अब शादी से इनकार कर रहा है। उससे शादी कराया जाय।

भोर में करीब 4.30 बजे युवती टावर पर चढ़ गई,जिसकी जानकारी लोगों को उजाला होने के बाद पता चला। युवती अपने इंस्‍टाग्राम पर भी लाइव थी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह माय फोर्स मौके पर पहुंच गए और यूटी को टावर से उतरने के प्रयास में लग गए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जयप्रकाश यादव ने उसे मोबाइल से बात कर उसे नीचे उतरने व विधिक रूप से उसकी मदद करने की बात की।