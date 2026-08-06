गाजीपुर के सोनबरसा में नाली विवाद का निकला समाधान, अब रामलीला मैदान के तालाब तक बनेगी नाली

जागरण संवाददाता, कासिमाबाद (गाजीपुर)। सोनबरसा गांव में नाली निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के समाधान के लिए गुरुवार को उपजिलाधिकारी संजय कुमार कुशवाहा ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया। दोनों पक्षों की बात सुनने और स्थलीय जांच के बाद प्रशासन ने विवादित मार्ग के बजाय रामलीला मैदान स्थित तालाब तक पानी की निकासी के लिए वैकल्पिक नाली बनाने का निर्णय लिया।

गौरतलब है कि मंगलवार को क्षेत्र पंचायत सदस्य ओमप्रकाश उर्फ ओम यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने तहसील परिसर में धरना देकर आरोप लगाया था कि 50 से 60 परिवारों के घरों का गंदा और बरसाती पानी निकासी के अभाव में जमा हो रहा है। ग्रामीणों ने मौजा सोनबरसा के सार्वजनिक गड़ही से अतिक्रमण हटाकर नाली निर्माण की मांग की थी।