ससुराल जा रहे युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई दर्दनाक मौत, पत्नी और बेटे की हालत गंभीर
गाजीपुर में एक हृदयविदारक घटना में ससुराल जा रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बहरियाबाद (गाजीपुर)। प्यारेपुर पुलिया के पास सोमवार की रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार रायपुर निवासी 28 वर्षीय अजय विश्वकर्मा की मौत हो गई, जबकि उसकी 26 वर्षीय पत्नी रानी और पांच वर्षीय बेटा आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गए।
तीनों लोग बाइक से ससुराल मखदुमपुर जा रहे थे कि देशी शराब की दुकान के निकट किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। स्वजन आनन-फानन पहुंचे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने अजय को मृत घोषित कर दिया। पत्नी व बेटे का उपचार जारी है।
मृतक अजय रायपुर बाजार में सरिया व वेल्डिंग की दुकान चलाता था। वह दो भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। स्वजन ने बताया कि वह उसी दिन वाराणसी से लौटा था और ससुराल जाने की जिद कर चला गया। लोगों का कहना है कि होनी को कौन टाल सकता है, दूरी भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए परिवार साथ लेकर निकल पड़ा।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसआई उमेश यादव ने बताया कि मृतक के बड़े भाई अरविंद विश्वकर्मा की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हादसा कैसे हुआ, इसकी तहकीकात की जा रही है।
