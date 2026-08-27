जागरण संवाददाता, गाजीपुर। खानपुर क्षेत्र के गांव रजहटी निवासी पूजा राजभर का इरादा बड़ा ही खौफनाक था। वह पहले दोनों बेटों फिर बेटी और अंत में खुद को खत्म करना चाहती थी। संयोग ठीक रहा कि बेटी बच गई और पूरे प्रकरण की पोल खुल गई। पूजा राजभर का पता अर्जुन राजभर दो माह से ओड़िशा में ठेके पर पेंटिंग का काम करता है।

पूजा और अर्जुन के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए कई बार पंचायत भी हुई। पुलिस ने पूजा की मोबाइल की जांच शुरू कर दी है। काल डिटेल में कई रहस्य सामने आ सकते हैं। उधर, बेटी भाइयों की हत्या और मां के जेल जाने के बाद डरी सहमी है। घटना के बाद बुधवार को उसने पूरे दिन किसी से कुछ बात नहीं की।

उसका कहना है कि वह मां से किसी तरह बच गई, लेकिन पिता आएंगे तो मार डालेंगे। अब वह यहां नहीं रहना चाहती है। अर्जुन के पिता दोनों पोतों की हत्या से काफी आहत हैं। वह इसके लिए अपने बेटे को कसूरवार मान रहे हैं। उन्होंने तो अर्जुन को घर आने से साफ मना कर दिया है।

दरअसल, मुंबई में पति के दूसरी शादी करने के आरोप से परेशान पूजा ने अपने ही दोनों बेटे आर्यन व करन को पहले भोजन में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया फिर उनके दोनों हाथों पर अपना पैर रखकर खड़ी होने के बाद लोहे की राड से सिर पर प्रहार कर मौत की नींद सुला दी।