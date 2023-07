मुख्तार की पत्नी पर सदर कोतवाली में विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर फर्जीवाड़ा करने के मामले में मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे में मुख्तार की पत्नी काफी दिनों से फरार चल रही है। अभी तक अफ्शा अंसारी के गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी को लेकर कोर्ट के आदेश पर धारा 82 के तहत पुलिस ने उनके दर्जी टोला स्थित मकान पर 82 की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा किया है।

अफ्शा अंसारी के मकान पर कुर्की नोटिस चस्पा करती सदर कोतवाली पुलिस।

संवाद सूत्र, मुहम्मदाबाद (गाजीपुर)। गाजीपुर कोतवाली पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी के नगर के दर्जी मोहल्ला आवास पर गुरुवार की देर शाम धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस चस्पा कर दी। इस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है। कई जिलों की पुलिस टीमें उसकी तलाश में लगी है, लेकिन वह हाथ नहीं आ रही है। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई मुख्‍तार की पत्नी मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी पर सदर कोतवाली में विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर फर्जीवाड़ा करने के मामले में मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे में मुख्तार अंसारी की पत्नी अंसारी काफी दिनों से फरार चल रही है। पुलिस लगातार दबिश की भी करवाई कर रही है, लेकिन अभी तक अफ्शा अंसारी के गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आवास पर कुर्की का नोट‍िस चस्‍पा इसी को लेकर कोर्ट के आदेश पर धारा 82 के तहत पुलिस ने उनके दर्जी टोला स्थित मकान पर 82 की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने मुनादी भी कराई। कोर्ट के आदेश पर 82 की कार्रवाई के बाद कुर्की की कार्रवाई होती है। इसके बाद भी अगर अफ्शा अंसारी पेश नहीं होती हैं तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। सीओ सदर गौरव कुमार,प्रभारी निरीक्षक तेजबहादुर सिंह,उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। ग‍िरफ्तारी न होने पर की जाएगी कुर्की की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह का कहना है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई है। कोर्ट के आदेश पर कुर्की नोटिस चस्पा की गई है। गिरफ्तारी न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Vinay Saxena