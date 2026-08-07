गाजीपुर में 11 अगस्त से फिर शुरू होगा ऑपरेशन सेफ फ्यूचर 2.0, जांचेंगे स्कूली वाहनों का फिटनेस

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। परिवहन विभाग जल्द ऑपरेशन सेफ फ्यूचर 2.0 अभियान चलाने जा रहा है। यह अभियान 11 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान स्कूली वाहनों की फिटनेस की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जनपद में 103 स्कूली वाहनों का फिटनेस फेल है। इसमें 20 से अधिक वाहनों का 15 साल पूरा होने के कारण उनका फिटनेस संभव नहीं है।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 11 अगस्त से जनपद में स्कूल वाहनों का विशेष फिटनेस अभियान दोबारा शुरू किया जाएगा। अभियान के दौरान बस, वैन और अन्य स्कूली वाहनों की फिटनेस, आवश्यक दस्तावेज, सुरक्षा उपकरण, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर तथा चालक-परिचालक की पात्रता की जांच की जाएगी।