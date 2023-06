Ghazipur News: ग्राम प्रधान और उनके रिश्तेदार के किशोर बेटों की हत्या, गांव के ही शख्स ने दिया वारदात को अंजाम

यूपी के गाजीपुर में दो किशोरों की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। यहां के गांव बढ़ईपुर के प्रधान रामलाल बिंद के 16 वर्षीय पुत्र विकास व उनके रिश्तेदार 17 वर्षीय सुनील बिंद को गांव के ही युवक रवींद्र बिंद ने बुधवार रात चाकू घोंपकर मार डाला। ग्राम प्रधान पिता की तहरीर पर पुलिस ने रविंद्र व दो अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।

गाजीपुर, जागरण टीम: यूपी के गाजीपुर में दो किशोरों की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। यहां के गांव बढ़ईपुर के प्रधान रामलाल बिंद के 16 वर्षीय पुत्र विकास व उनके रिश्तेदार 17 वर्षीय सुनील बिंद को गांव के ही युवक रवींद्र बिंद ने बुधवार रात चाकू घोंपकर मार डाला। ग्राम प्रधान पिता की तहरीर पर पुलिस ने रविंद्र व दो अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हत्या के बाद से रवींद्र बिंद फरार है। अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रधान रामलाल बिंद की पुत्री खुशबू की बुधवार को सगाई थी। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद विकास उर्फ इंद्रजीत अपने रिश्तेदार बौरी गांव के सुनील व मितरन उर्फ सुदामा के साथ शौच करने गांव से करीब 150 मीटर दूर सिवान में गया था। निवृत्त होने के बाद विकास व सुनील वहीं बैठे थे। तभी रवींद्र बिंद वहां पहुंचा और अचानक उसने चाकू निकालकर सुनील के पेट में घोंप दिया। सुनील सड़क किनारे गड्ढे में गिर गया। हमलावर ने विकास पर भी चाकू से प्रहार कर उसका पेट फाड़ दिया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया, प्रधान रामलाल बिंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर हमलावरों की तलाश की जा रही है। स्वजन से पूछताछ में कुछ जानकारी मिली है। पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर मिला हमलावर का जूता वारदात देख शौच कर रहा मितरन चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा। कुछ देर बाद रामलाल बिंद के साथ ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो सड़क किनारे गड्ढे में सुनील मृत पड़ा मिला। खोजबीन के बाद विकास का शव झाड़ी में मिला। मौके से हमलावर का जूता भी मिला। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, एएसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्वजन से घटना के संबंध में जानकारी ली।

