UP News: गड्ढे़ में मिला बिन ब्याही युवती व नवजात का सड़ा हुआ शव, शरीर की हालत देख इलाके में सनसनी

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अमौरा -भदौरा मार्ग पर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में 26 वर्षीया अज्ञात युवती व नवजात शिशु का सड़ा-गला शव मिला। पुलिस शव की पहचान कराने में जुट गई है। युवती के बाएं हाथ में ग्लूकोज चढ़ाने वाला निडिल लगा हुआ था।

गड्ढे़ में मिला बिन ब्याही युवती व नवजात का सड़ा हुआ शव, शरीर की हालत देख इलाके में सनसनी

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, दिलदारनगर (गाजीपुर) : अमौरा -भदौरा मार्ग पर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में 26 वर्षीया अज्ञात युवती व नवजात शिशु का सड़ा-गला शव मिला। पुलिस शव की पहचान कराने में जुट गई है। युवती के बाएं हाथ में ग्लूकोज चढ़ाने वाला निडिल लगा हुआ था और नवजात बेटे की नाभि की नाल भी नहीं कटी थी। सड़क किनारे मिला महिला व नवजात का शव अमौरा गांव के ग्रामीण गुरुवार सुबह खेत की ओर गए तो सड़क किनारे गड्ढे में पानी में महिला व नवजात का शव उतराया देखा। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को पानी से बाहर निकाला। शव को देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अस्पताल में हुई होगी युवती और नवजात की मौत युवती रेड गाउन व हरा ब्लाउज पहनी थी, जिसके बाएं हाथ में निडिल लगा हुआ था और नवजात लड़के की नाभि में नाल लटक रही थी, जो सड़ गई थी। पुलिस की जांच में युवती अविवाहित लग रही थी। कयास लगाया जा रहा था कि युवती को किसी ने अस्पताल में भर्ती कराया था, उसी दौरान उसकी मौत हो गई थी। पकड़े जाने के डर से नवजात शिशु समेत युवती के शव को पानी भरे गड्ढे में फेंक कर फरार हो गए होंगे।

Edited By: Abhishek Pandey