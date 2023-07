Ghazipur News: हाइटेंशन फाल्ट ठीक करते संविदा लाइनमैन की मौत, शट डाउन लेने के बाद भी चालू हुई बिजली आपूर्ति

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के चकडुमरिया के पास सिवान में राजकीय नलकूप के पास शनिवार रात को विद्युत का हाईटेंशन का तार जोड़ते समय सुखडेहरा निवासी संविदा लाइनमैन शिवकुमार राय बुरी तरह झुलस गया था। जिसकी रविवार सुबह अस्पताल में मौ हो गई। शिवकुमार राय उर्फ नेता अपने माता-पिता की इकलौता पुत्र था और तीन बहनों से सबसे छोटा था।

हाइटेंशन फाल्ट ठीक करते संविदा लाइनमैन की मौत, शट डाउन लेने के बाद भी चालू हुई बिजली आपूर्ति

जागरण संवाददाता, गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के चकडुमरिया के पास सिवान में राजकीय नलकूप के पास शनिवार रात को विद्युत का हाईटेंशन का तार जोड़ते समय सुखडेहरा निवासी संविदा लाइनमैन शिवकुमार राय बुरी तरह झुलस गया था। जिसकी रविवार सुबह अस्पताल में मौ हो गई। शिवकुमार राय उर्फ नेता अपने माता-पिता की इकलौता पुत्र था और तीन बहनों से सबसे छोटा था। पिता हरिद्वार राय उर्फ मास्टर की मौत लगभग 4 दशक पूर्व ही हो चुकी है। पिता की मृत्यु के कुछ ही बरसों बाद मां भी दुनिया छोड़ गई। परिवार का था अकेला सहारा माता पिता का साया उठने के बाद शिवकुमार ही परिवार का सहारा था। बहनों की शादी हो गई है। शिवकुमार राय की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और माता-पिता के न रहने के कारण वह अपना तथा अपनी बहन व भांजों की परवरिश के लिए बिजली का काम सीखा और संविदा कर्मी के रूप में काम करने लगा। बारिश की वजह से विद्युत लाइनों में विभिन्न स्थानों पर किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी होने के कारण दो दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित थी। गड़बड़ी को ठीक किया जा रहा था। शनिवार को दोपहर बाद फाल्ट ठीक होने पर विद्युत आपूर्ति शुरू हुई लेकिन फिर बिजली चली गई। पुनःफाल्ट खोजने का क्रम शुरू हुआ। संविदा पर लाइनमैन का काम करने वाला सुखडेहरा निवासी शिवकुमार राय उर्फ नेता शनिवार की रात चक डुमरिया के पास सिवान में लगे राजकीय नलकूप के पास ट्रांसफार्मर पर तार जोड़ रहा था। इसी बीच अचानक तार में बिजली प्रवाहित हो जाने के कारण वह करंट की जद में आकर गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। शट डाउन के बाद कैसे आयी बिजली अवर अभियंता पंकज कुमार रावत ने बताया कि संविदा लाइनमैन शिवकुमार राय लाइन का फाल्ट ठीक कर रहा था। इसके लिए शट डाउन लिया था। बिना शट डाउन वापस किए आपूर्ति कैसे शुरू कर दी गई। इसकी जांच की कराई जाएगी।

