Ghazipur News: कंटेनर ने स्कूल बस में मारी टक्कर, बस के शीशे से कटी छात्र की गर्दन की नस; दो की हालत गंभीर

Ghazipur News वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर देवकली बाजार के समीप नेशनल हाईवे पर बने कट पर मंगलवार सुबह 6.30 बजे स्कूल बस में तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। बस पलट गई और कंटेनर हाईवे किनारे गड्ढे में जा गिरा। हादसे के वक्त बस में छह बच्चे ही सवार थे। घायल बच्चों में तीन सगे भाई हैं जिनमें दो की हालत गंभीर है।

कंटेनर ने स्कूल बस में मारी टक्कर

Your browser does not support the audio element.