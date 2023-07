Ghazipur News: अंसारी परिवार पर प्रशासन का शिकंजा, होटल पर आठ विभागों की छापेमारी

उपजिलाधिकारी भारत भार्गव के नेतृत्व आठ विभागों की टीम के अधिकारियों ने मुख्तार व अफजाल अंसारी बंधुओं के परिवार के चाचा खालिद अंसारी के यूसुफपुर बाजार स्थित होटल मिड टाउन पर छापेमारी कर सघन जांच की। टीम अपनी संयुक्त रिपोर्ट एसडीएम के माध्यम से डीएम को सौंपेगी। इसके बाद कमी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी से वहां अफरा-तफरी रही।

अंसारी परिवार पर प्रशासन का शिकंजा, होटल पर आठ विभागों की छापेमारी

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) : उपजिलाधिकारी भारत भार्गव के नेतृत्व आठ विभागों की टीम के अधिकारियों ने मुख्तार व अफजाल अंसारी बंधुओं के परिवार के चाचा खालिद अंसारी के यूसुफपुर बाजार स्थित होटल मिड टाउन पर छापेमारी कर सघन जांच की। टीम अपनी संयुक्त रिपोर्ट एसडीएम के माध्यम से डीएम को सौंपेगी। इसके बाद कमी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी से वहां अफरा-तफरी रही। छापेमारी के दौरान जांच टीम ने होटल के कमरों को खंगाला, लेकिन वहां कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। रजिस्टर की बारीकी से की गई जांच होटल संचालन के लाइसेंस, जीएसटी नंबर, बिजली कनेक्शन, फायर यंत्र आदि की जांच की गई। ग्राहकों के आने-जाने का रजिस्टर को बारीकी से देखा। होटल का प्रबंधन देख रहे महमूद अंसारी ने बताया कि अब इस होटल को केवल शादी-विवाह आदि कार्यक्रमों के लिए बुक किया जाता है। इसके कमरे नियमित ग्राहकों को किराए पर नहीं दिए जाते। उपजिलाधिकारी भारत भार्गव ने बताया कि संयुक्त टीम ने होटल की शिकायत मिलने पर जांच की है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। टीम में राज्य कर अधिकारी दीपक सिंह व अतुल यादव, अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र कुमार राव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी पंचेश्वरी, डीएसओ कुमार निर्मलेंदु, एसडीओ सत्यम त्रिपाठी, केपी सिंह सहित पुलिस के जवान व महिला पुलिसकर्मी रहीं।

Edited By: Abhishek Pandey