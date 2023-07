Ghazipur News: नर्सिंग कॉलेज की बस व शव वाहन में भिड़ंत, छात्राओं सहित 15 घायल; चालक की हालत गंभीर

Ghzipur News वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर कैथवली चट्टी के पास मऊ के ताजोपुर सैनिक नर्सिंग कॉलेज की स्कूल बस और अंतिम यात्रा (शव) वाहन में भिड़ंत हो गई जिसमें बस में सवार छात्राओं सहित करीब 15 लोग घायल हो गए। छात्राओं का पीएचसी पर उपचार कराया गया। गंभीर घायल चालक को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

नर्सिंग कॉलेज की बस व शव वाहन में भिड़ंत, छात्राओं सहित 15 घायल; चालक की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, मरदह (गाजीपुर): वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर कैथवली चट्टी के पास मऊ के ताजोपुर सैनिक नर्सिंग कॉलेज की स्कूल बस और अंतिम यात्रा (शव) वाहन में भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में सवार छात्राओं सहित करीब 15 लोग घायल हो गए। छात्राओं का पीएचसी पर उपचार कराया गया। गंभीर घायल चालक को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मऊ के तजोपुर सैनिक नर्सिग कालेज की 32 छात्राएं ,आठ छात्र, एक अध्यापक बस में सवार होकर सोमवार को गाजीपुर के राजकीय मेडिकल कालेज में इंटरशिप के लिए आ रहे थे। फोरलेन पर कांवरियों के आवागमन के कारण वन-वे किया गया था। कैथवली चट्टी के पास मऊ की तरफ से आ रही बस और शव वाहन में टक्कर हो गई। जिसमें नर्सिंग की छात्राएं और दूसरे वाहन के चालक सूर्या उर्फ सूरज निवासी लखनऊ घायल हो गए। घायलों का कराया गया इलाज घायलों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार कराया गया। नर्सिंग की छात्राओं सहित स्कूल बस चालक को ताजोपुर नर्सिंग कॉलेज ले जाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। दूसरे चालक सूर्या उर्फ सूरज को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है । वन-वे पर एक्सीडेंट का बाद वाहनों की लगी लंबी कतार से रोड जाम हो गया। नर्सिंग कालेज के एमडी डॉ पीएन सिंह ने बताया कि एक महीने तक चलने वाले प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नर्सिंग के छात्र -छात्राओं को लेकर नित्य बस गाजीपुर जाती है। घायल छात्र -छात्राओं का उपचार ताजोपुर के कॉलेज में ही कराया जा रहा है। मरदह थानाध्यक्ष राजेश मिश्रा ने बताया कि दुर्घटना के संदर्भ में किसी ने कोई लिखित शिकायत नहीं की है।

