पति के धोखे और कंगाली ने बनाया हैवान, मां ने दो बेटों को उतारा मौत के घाट मौत; बेटी ने भागकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। खानपुर क्षेत्र के गांव रजहटी में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। एक मां ने अपने दो बेटों को लोहे की राड से सिर पर प्रहार कर मौत की नींद सुला दी। बेटी को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने गांव में भागकर जान बचाई।

बुधवार की देर शाम पूजा ने दस साल के आर्यन व 12 साल के करन का लोहे के राड से सिर कूच दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बेटी को भी मारना चाहा, लेकिन वह मां की मंशा को भांपकर घर से भाग निकली।