पति के धोखे और कंगाली ने बनाया हैवान, मां ने दो बेटों को उतारा मौत के घाट मौत; बेटी ने भागकर बचाई जान
गाजीपुर के रजहटी गांव में एक मां ने अपने दो बेटों आर्यन और करन की लोहे की राड से हत्या कर दी, बेटी ने भागकर जान बचाई। पति के धोखे और आर्थिक तंगी को इस दिल दहला देने वाली घटना का कारण माना जा रहा है।
HighLights
गाजीपुर में मां ने लोहे की राड से बेटों को मारा।
पति के धोखे और आर्थिक तंगी बनी हत्या का कारण।
बेटी ने मां की मंशा भांपकर घर से भागकर जान बचाई।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। खानपुर क्षेत्र के गांव रजहटी में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। एक मां ने अपने दो बेटों को लोहे की राड से सिर पर प्रहार कर मौत की नींद सुला दी। बेटी को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने गांव में भागकर जान बचाई।
बुधवार की देर शाम पूजा ने दस साल के आर्यन व 12 साल के करन का लोहे के राड से सिर कूच दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बेटी को भी मारना चाहा, लेकिन वह मां की मंशा को भांपकर घर से भाग निकली।
ग्रामीणों ने बताया कि महिला का पति अर्जुन मुंबई में रहता है। पति ने मुंबई में विधवा कविता से दूसरी शादी कर ली। इसलिए उसने घर आना कम कर दिया है। खर्चा भी नहीं देता है। महिला के लिए बच्चों का पालन पोषण मुश्किल हो रहा था। माना जा रहा है कि इस वजह से ही उसने बच्चों को मारने का कदम उठाया।