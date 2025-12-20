यूपी के इस शहर में घूम रहा है पागल कुत्ता, दो दिनों में 12 से अधिक लोगों को बनाया निशाना

जागरण संवाददाता, सादात (गाजीपुर)। स्थानीय नगर एवं इससे सटे ग्रामीण अंचलों में पिछले दो दिनों से एक पागल कुत्ते का आतंक बना हुआ है। इस दौरान कुत्ते के काटने से करीब 12 से अधिक घायल हो चुके हैं। पीड़ित लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को सीएचसी पर बड़ी संख्या में लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। बताया जा रहा है कि उक्त पागल कुत्ता शुक्रवार की दोपहर से ही नगर में घूम-घूमकर लोगों को काट रहा है और शनिवार की दोपहर तक भी कई लोगों को घायल कर चुका था। बावजूद इसके, अब तक न तो प्रशासन और न ही पशुपालन विभाग द्वारा उसे पकड़ने या मारने की कोई ठोस कार्रवाई की गई है।

शुक्रवार की शाम नगर में कई लोगों को काटकर कुत्ता भाग निकला। रात में गलतफहमी के चलते ग्रामीणों ने दूसरे कुत्ते को मार दिया। शनिवार की सुबह थाना रोड पर कोचिंग जा रहे एक किशोर को उसी पागल कुत्ते ने काट लिया। कुछ देर बाद शिकारपुर रोड पर बाइक से जा रहे एक व्यक्ति के पैर में काट लिया।