रोजगार मेले में 654 युवाओं को मिली नौकरी, अशोक लेलैंड और MRF टायर्स जैसी कंपनियों ने बांटा ऑफर लेटर

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सत्यदेव डिग्री कालेज बोरसिया, फदनपुर में रविवार को लगे विधानसभा स्तरीय वृहद रोजगार मेले में नौकरी की उम्मीद लेकर युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। परिसर में अलग-अलग कंपनियों के स्टाल पर अभ्यर्थी अपनी योग्यता और अनुभव के साथ अवसर तलाशते नजर आए।

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत जिला सेवायोजन कार्यालय और सत्यदेव डिग्री कालेज के संयुक्त आयोजन में 25 से अधिक कंपनियों और नियोजकों ने प्रतिभाग किया। मेले में 2000 से अधिक अभ्यर्थी पहुंचे, जिनमें से 654 का विभिन्न पदों के लिए चयन कर उन्हें ऑफर लेटर प्रदान किया गया।

मेला का शुभारंभ जिला पंचायत प्रशासक सपना सिंह ने फीता काटकर और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने युवाओं से रोजगार के अवसरों का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद ने रोजगार के साथ कौशल और प्रशिक्षण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सेवायोजन विभाग के माध्यम से युवाओं को देश के साथ विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।