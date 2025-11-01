Language
    गाजीपुर में ज्वेलरी शॉप में 11 लाख के गहने समेत नगदी की लूटपाट, जिले में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं

    By Abhishek Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:39 PM (IST)

    गाजीपुर में एक ज्वेलरी की दुकान में दिनदहाड़े 11 लाख रुपये के गहने और नकदी की लूट हो गई। जिले में चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और लुटेरों की तलाश कर रही है।

    अदिति ज्वेलर्स में 11 लाख के गहने और 37 हजार नगदी चोरी।

    जागरण संवाददाता, जमानियां (गाजीपुर)। स्थानीय स्टेशन बाजार स्थित अदिति ज्वेलर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शुक्रवार की रात चोरों ने भीषण चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी। चोरों ने करीब 11 लाख रुपये के आभूषण और 37 हजार रुपये नगद पर हाथ साफ कर दिया। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी और छिनैती की घटनाओं से लोगों में दहशत और पुलिस के प्रति नाराजगी व्याप्त है।

    स्टेशन बाजार निवासी युवा भाजपा नेता व दुकानदार राहुल वर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रेलवे फाटक के पास स्थित अपनी दुकान बंद कर वे घर चले गए थे। शनिवार की सुबह दुकान खोली तो देखा कि आलमारी टूटी पड़ी थी और उसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण गायब थे।

    चोरी गए सामान में 4.70 लाख रुपये के सोने की नथुनी, नाक की कील, आयरन लाकेट तथा 6.47 लाख रुपये के चांदी के बर्तन, पायल, चैन, करधनी, मीना, मूर्ति आदि शामिल हैं। इसके अलावा कैश काउंटर से 37 हजार रुपये नगद, दुकान की चेकबुक, पासबुक और अन्य दस्तावेज भी चोरी हो गए।

    घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार और कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित से जानकारी ली। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। वहीं, एएसपी अतुल कुमार सोनकर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं

    गौरतलब है कि क्षेत्र में हाल के दिनों में लगातार चोरी और लूट की वारदातें बढ़ी हैं। 7 जून को हेतिमपुर निवासी सेवानिवृत्त मत्स्य अधिकारी नंदू दुबे के घर से लाखों की चोरी, 22 अक्टूबर को बरुईन मठिया मोहल्ले में हृदय नारायण यादव के घर से गहने व नगदी की चोरी और 27 अक्टूबर को रामपुर सलेमपुर पुलिया के पास डाकपाल से 70 हजार रुपये की दिनदहाड़े छिनैती हो चुकी है।

    लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद स्थानीय पुलिस अब तक किसी भी बड़े मामले का खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं और आमजन में भय का माहौल व्याप्त है।