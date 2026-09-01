गाजीपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, रेवतीपुर-खानपुर में बढ़ी मुश्किलें, प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर ज‍िले में पहुंच चुका है। वहीं रेवतीपुर-खानपुर में बाढ़ की वजह से मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जबक‍ि गाजीपुर में गंगा का लगातार बढ़ते जलस्तर ने जिले में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर कर दिया है।

मंगलवार सुबह आठ बजे गंगा का जलस्तर 63.260 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के बिंदु 63.105 मीटर से ऊपर है। जलस्तर में एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जि‍ले में जारी है। रेवतीपुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी सड़कों पर भर जाने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित है और मुख्यालय से संपर्क कट गया है।

वहीं दूसरी ओर खानपुर में गंगा और गोमती का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगा है। घरों में पानी घुसने की आशंका के बीच लोग जरूरी और कीमती सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। जबक‍ि न‍िचले इलाकों के खेतों में पानी भरने से फसल बर्बाद होने की उम्‍मीद बढ़ गई है। जबकि‍ हरे चारे का भी पशुओं के ल‍िए अभाव शुरू हो चुका है।