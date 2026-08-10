गाजीपुर में पीसीएफ गोदाम पर 300 किसानों को बंटा टोकन, सिर्फ 100 को मिली खाद

जागरण संवाददाता, जमानियां (गाजीपुर)। तहसील क्षेत्र में खाद की किल्लत को लेकर किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हेतिमपुर स्थित पीसीएफ के गोदाम पर सोमवार को खाद लेने के लिए 500 से अधिक किसानों की भीड़ जुट गई।भारी भीड़ को देखते हुए सचिव को पुलिस बुलाना पड़ा।

भीड़ और अव्यवस्था पर काबू पाने के लिए पुलिस द्वारा टोकन प्रणाली के तहत खाद का वितरण कराया गया।कुल 300 किसानों को टोकन बंटा लेकिन 100 किसानों को ही खाद मिला।बाकी किसानों को मायूस होकर वापस जाना पड़ा। पीसीएफ गोदाम पर खाद के लिए पहुंची किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए 300 टोकन किसानों को वितरित किया गया।टोकन वितरण के बाद दोपहर एक बजे के बाद खाद का वितरण शुरू हुआ जो शाम पांच बजे तक चला जिसमें महज 100 किसानों को ही खाद मिला और शेष 200 किसानों को खाद नहीं मिला। जिससे उन्हें भारी परेशानी हुई।