गाजीपुर में गोमती नदी की बाढ़ में गौरहट तेतारपुर का सम्पर्क मार्ग डूबा, दूर तक फैला पानी

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के पलट प्रवाह से गोमती नदी में तेजी से बाढ़ बढ़ने लगी है। गोमती की धाराओं में तीन ओर से घिरे गौरहट गांव को जनपद से जोड़ने वाली एक मात्र सड़क पानी में डूब चुकी है। गोमती किनारे बसा तेतारपुर गांव के संपर्क मार्ग पर तीन फिट ऊंचा पानी बह रहा है।

गौरहट के हरेंद्र सिंह ने बताया कि गांव में बुनियादी जरूरतों के लिए लोग भटकने लगे है। गोमती का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। गांव में संक्रामक बीमारियों का प्रकोप शुरू हो गया है। पशुओं को चारा पानी सहित सुरक्षित रखने की समस्या बढ़ गयी है। गंगा नदी भी उफान पर चल रहीं है। खरौना से लेकर औड़िहार तक गंगा किनारे सैकडों एकड़ फसल पानी में डूब चुके है।