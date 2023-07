Uttar Pradesh: नदियों पर दिखने लगा मानसून का असर, प्रति घंटे इतना बढ़ रहा गंगा का जलस्तर

अगर पैमाने की बात करें ताे आपदा विभाग के रिकार्ड के अनुसार बुधवार की सुबह गंगा का जलस्तर 54.020 मीटर मापा गया। 2022 का बाढ़ का अधिकतम जलस्तर 64.390 मीटर था। इसके एक-दो वर्ष और पीछे जाएं तो 2021 बाढ़ का अधिकतम जलस्तर 64.68 मीटर और 2019 बाढ़ का अधिकतम जलस्तर 64.530 मीटर मापा गया था। जिले में गंगा का सामान्य जलस्तर 59.906 मीटर है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, गाजीपुर: एक सप्ताह पहले आए मानसून का असर अब नदियों पर भी दिखने लगा है। गंगा का जलस्तर एक सेमी प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक गंगा का पाट ही नहीं भर पाया है। रेत पड़ जाने से अभी भी गंगा कई घाटों से बहुत दूर हैं। वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को पांच सौ मीटर से लेकर एक किलोमीटर तक रेत में पैदल चलना पड़ रहा है। अगर पैमाने की बात करें ताे आपदा विभाग के रिकार्ड के अनुसार बुधवार की सुबह गंगा का जलस्तर 54.020 मीटर मापा गया। 2022 का बाढ़ का अधिकतम जलस्तर 64.390 मीटर था। इसके एक-दो वर्ष और पीछे जाएं तो 2021 बाढ़ का अधिकतम जलस्तर 64.680 मीटर और 2019 बाढ़ का अधिकतम जलस्तर 64.530 मीटर मापा गया था। बाढ़ की स्थिति के मापदंड की बात करें तो जिले में गंगा का सामान्य जलस्तर 59.906 मीटर है। निम्न स्तर 61.550 मीटर है, जो चेतावनी बिंदु भी है। गंगा का मध्य जल स्तर 63.105 मीटर है, जो खतरा बिंदु है। गंगा का उच्च जलस्तर अब तक 65.220 मीटर मापा गया है। अगर ऐसे ही बारिश होती रहे और बांध का पानी न छोड़ा जाए तो फिर गंगा का पाट भरना भी मुश्किल होगा।

Edited By: Nitesh Srivastava