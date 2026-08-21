गाजीपुर में चेतावनी बिंदु से सिर्फ 41 सेंटीमीटर नीचे गंगा, दो सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा जलस्तर
गाजीपुर में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है, जो 61.690 मीटर दर्ज किया गया है और प्रति घंटे दो सेंटीमीटर बढ़ रहा है। प्रशासन बाढ़ की आशंका को देखते हुए सतर्क है और तटवर्ती क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दे रहा है।
HighLights
गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 41 सेमी नीचे।
नदी का जलस्तर 2 सेमी प्रति घंटे बढ़ रहा।
प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज कीं।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। गंगा में बाढ़ का असर गाजीपुर में इस तरह है कि तटवर्ती क्षेत्रों में कटान के साथ ही खेतों में फसल भी नदी की भेंट चढ़ने लगी है। गंगा के जलस्तर में निरंतर वृद्धि से तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। शुक्रवार सुबह आठ बजे गंगा का जलस्तर 61.690 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी बिंदु 62.100 मीटर से केवल 41 सेंटीमीटर नीचे है।
नदी का जलस्तर लगभग दो सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा है। पिछले वर्ष 2025 में गंगा का उच्चतम जलस्तर 64.690 मीटर तक पहुंचा था। जलस्तर में हो रही इस तेजी से वृद्धि को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
गंगा के जलस्तर में वृद्धि का मुख्य कारण हाल के दिनों में हुई बारिश और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को माना जा रहा है। स्थानीय निवासियों में बाढ़ की चिंता बढ़ गई है, और प्रशासन ने संभावित बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों को तेज कर दिया है।
तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।
स्थानीय अधिकारियों ने बाढ़ राहत केंद्र स्थापित किए हैं, जहां प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक सामग्री और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, जलस्तर की नियमित निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति का समय पर समाधान किया जा सके।
गंगा के जलस्तर में वृद्धि के साथ-साथ, स्थानीय किसानों को भी चिंता है। बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं और बाढ़ के संभावित प्रभावों से बचने के लिए तैयार रहें।
गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ-साथ, स्थानीय पर्यावरण पर भी इसके प्रभाव पड़ने की संभावना है। जलस्तर बढ़ने से नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आ सकता है, जिससे जलीय जीवों की प्रजातियों पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति का दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।
स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में संयम बनाए रखें। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है, ताकि सभी मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकें।