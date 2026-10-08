गाजीपुर में विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले फर्जी काल सेंटर का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का साइबर क्राइम पुलिस और सर्विलांस टीम ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फर्जी काल सेंटर संचालित करने वाले पिता-पुत्र समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3.54 लाख रुपये नकद, दो लग्जरी कार, 10 मोबाइल, 23 सिम कार्ड, 13 एटीएम कार्ड, कंप्यूटर, लैपटाप और कलर प्रिंटर बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार गिरोह का नेटवर्क दूसरे राज्यों तक फैला था।

साइबर क्राइम थाने में दर्ज मुकदमें की जांच के दौरान गिरोह का पता चला। वादी के सीएससी खाते में साइबर अपराध से अर्जित रकम भेजकर अगस्त से सितंबर के बीच करीब 15 लाख रुपये नकद निकाल लिए गए थे। इसके बाद सीएससी समेत अन्य बैंक खाते फ्रीज और लीन होने पर उसे ठगी की जानकारी हुई।

पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा, नोडल साइबर अपराध अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक (साइबर अपराध) के नेतृत्व में टीम ने साक्ष्य जुटाकर आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपित सोहन राम दिल्ली और मुंबई में रिक्शा चालकों, सिम बेचने वालों और जरूरतमंद लोगों को 1,000 से 1,500 रुपये का लालच देकर उनके नाम पर सिम कार्ड और बैंक खाते हासिल करता था। इन खातों का इस्तेमाल म्यूल अकाउंट के रूप में किया जाता था। बाद में सिम कार्ड कूरियर के माध्यम से अपने बेटे सूर्य प्रकाश अरोरा को गाजीपुर भेजता था।

सूर्य प्रकाश गाजीपुर में फर्जी काल सेंटर संचालित करता था। गिरोह फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विदेश में नौकरी के विज्ञापन डालता था। विज्ञापन देखकर फोन करने वाले बेरोजगार युवाओं से काल सेंटर में काम करने वाली स्थानीय युवतियां पहले बात करती थीं। इसके बाद सूर्य प्रकाश खुद बात कर उन्हें नौकरी का भरोसा देता था।

रजिस्ट्रेशन के नाम पर पांच हजार रुपये लेने के बाद बायोडाटा और पासपोर्ट नंबर लिया जाता था। इसके बाद कूटरचित जाब आफर लेटर भेजा जाता था। भरोसा कायम करने के लिए डमी फ्लाइट टिकट भी बुक कराया जाता था। इसके बाद म्यूल खातों में रकम मंगाई जाती थी। ठगी की रकम सीएससी सेंटरों पर क्यूआर कोड के माध्यम से या एटीएम से निकाली जाती थी। पुलिस के अनुसार पैसों का लालच देकर फैजल खान उर्फ सन्नी से भी रकम निकलवाई जाती थी।