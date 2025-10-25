Language
    संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से 21 लीटर शराब बरामद, चार तस्कर गिरफ्तार

    By Abhishek Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    गाजीपुर में आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क के तहत संघमित्रा एक्सप्रेस से 21 लीटर शराब के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया। आरपीएफ निरीक्षक गणेश सिंह राणा के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। गिरफ्तार तस्कर बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया।

    संघमित्रा एक्सप्रेस के जनरल कोच से 21 लीटर शराब बरामद।

    जागरण संवाददाता, दिलदारनगर (गाजीपुर)। ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ ने शनिवार को 12295 डाउन संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से चार शराब तस्करों को 21.240 लीटर शराब के साथ पकड़ा। आरपीएफ निरीक्षक गणेश सिंह राणा के निर्देशन में ट्रेनों से शराब की तस्करी को रोकने और संलिप्त व्यक्तियों का धर पकड़ के लिए चेकिंग अभियान चलाया।

    चेकिंग के दौरान गाड़ी संख्या 12295 डाउन पीएफ नंबर दो पर समय करीब सुबह 5.08 बजे आई। जनर कोच को चेक किया जा रहा था, जिस दौरान चार व्यक्तियों को अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया।

    उप निरीक्षक राजीव कुमार ने शराब तस्करों सूरज कुमार निवासी हरपुर थाना सोहसराय जिला नालंदा (बिहार), चंदेश्वर पासवान निवासी महाननपुरथाना दीपनगर जिला नालंदा बिहार को पकड़ा गया है।

    वहीं, बंटी कुमार निवासी मुगलपुर थाना सोहसराय जिला नालंदा बिहार व कुंदन कुमार सिंह निवासी कासिमचक थाना दीपनगर जिला नालंदा बिहार के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर सभी को रेलवे मजिस्ट्रेट न्यायालय डीडीयू के समक्ष पेश किया गया।

